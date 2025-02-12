Географія зіграла з нею злий жарт. Чому Росія зациклена на одній ідеї

Стрижнем Росії стала відсутність громадянських прав і свобод

У другій половині 1980-х — початку 1990-х років в СРСР відкривали величезну кількість архівів і росіяни були попереду в т.зв. "архівній революції". Однак у демократичній Росії не відбулося переосмислення історії, не був засуджений комунізм, сталінські репресії тощо.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він пояснив, що в Україні цей процес запустився досить швидко.

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

— Ми стали друкувати праці заборонених, забутих істориків, того ж Грушевського. А в Росії вони повернулися в архіви й побачили своє минуле, а їхнє минуле — це становлення авторитарного суспільства з ХІІІ століття, може й раніше, — каже історик.

За його словами, це була країна, яка обертається навколо одного стрижня: сильна влада держави, відсутність громадянських прав і свобод.

— На відміну від українських земель, де у свій час було і магдебурзьке право, і право шляхти на власні суди, і виборність короля в Речі Посполитій і козацька революція часів Богдана Хмельницького і після нього, — пояснює блогер.

Натомість Московське князівство з часів Івана I Даниловича Калити мало певну специфіку: постійне розширення території через агресію.

— Так формувався російський уряд. Зіграла злий жарт і географія Росії. Їм було куди постійно розширюватися. Так воно склалось. І після кожного соціального потрясіння — Перша світова війна, Друга — вони постійно крутяться навколо однієї ідеї й не можуть вирватися за її межі, — каже Віталій Дрібниця.

Говорячи про можливість переосмислення росіянами історії, він згадав досвід гітлерівської Німеччини, яка програла Другу світову війну.

— Німців носом стали тикати в ті злочини, які робила нацистська Німеччина: Голокост, концтабори й так далі. Це була чітко спрямована державна політика. Тому-то німці зараз не такі, як у 1930-х роках. … Виходячи з цього, треба щоб Росія програла. Тоді, можливо, вона переосмислить свої злочини, минуле.

А в умовах, коли їм є куди розширюватись, я не бачу передумов, що вони будуть щось переосмислювати. Який сенс? Вони вважають, що перемагають, у них все добре, "СВО" йде за планом. Що ж тут переосмислювати? Вони "пабєділі", дійшли до Берліна в 1945-иу, і зараз дійдуть до Берліна. Нема чого переосмислювати. Парадигма не міняється — вперед на Берлін, — підсумував блогер.

Нагадаємо, раніше він дав визначення "руского міра", де усе круто замішано на релігії та ідеології.