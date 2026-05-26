Ціни на міжнародні посилки злетять у космос: скільки доведеться платити (приклад розрахунку)

У пільговому режимі можуть залишити лише деякі відправлення

В Україні можуть сильно подорожчати міжнародні посилки. Відповідні законопроєкти щодо нових правил оподаткування вже лежать у Раді та є умовою від МВФ (Міжнародний валютний фонд) для продовження фінансування.

Про це пише "РБК-Україна". У статті наголошується, що головною умовою для успішного перегляду програми є ухвалення законопроєкту про оподаткування всіх посилок, незалежно від їхньої вартості.

Довідка: зараз ПДВ та мито не стягуються з відправлень вартістю нижче 150 євро. Поки що законопроєкт не прийнятий (голосування заплановане на 26 травня, але поки що знайдеться достатньо голосів для його підтримки). При цьому, навіть якщо за документ проголосують, нові правила запрацюють лише з 1 січня 2027 року.

Узгодженим із МВФ документом пропонується у пільговому режимі залишити некомерційні посилки вартістю до 45 євро. Для них не буде ні ПДВ, ні мита.

Скільки коштуватимуть міжнародні посилки:

для приватних посилок до 45 євро – збереження пільги;

для інших посилок до 150 євро – ПДВ – 20%;

понад 150 євро – ПДВ та мито 10% на суму перевищення.

Приклад: якщо покупець замовив товару на 100 євро, йому доведеться сплатити ще 20 євро податку (підсумкова вартість посилки 120 євро). А якщо сума замовлення, наприклад, складає вже 200 євро, то покупцеві доведеться сплатити 45 євро податку (ПДВ+мито).

