Ви точно це не перевіряєте: як у магазині розпізнати свіжу спаржу за 5 секунд

Ця помилка зіпсує вам вечерю

Багато покупців обирають спаржу просто за ціною або зовнішнім виглядом, не підозрюючи, що один неправильний вибір може зіпсувати всю страву. Насправді є кілька простих ознак, які одразу показують, чи овоч свіжий, чи вже перезрілий і жорсткий.

У київському супермаркеті журналістка "Київ 24" звернула увагу на спаржу за вигідною ціною, однак частина пучків виглядала млявою та пересушеною. Вона зазначила, що такий овоч уже втрачає свіжість і після приготування буде жорстким і волокнистим.

Як правильно обрати спаржу в магазині

Найціннішою частиною спаржі є її верхівка — щільний "колосок". Саме він повинен бути закритим, пружним і без ознак підсихання. Якщо ж верхівка починає розкриватися, жовтіти або розсипатися, це свідчить про перезрілість овочу.

Також важливо звертати увагу на стебло. Свіжа спаржа має бути твердою та пружною. При згинанні вона повинна легко ламатися або видавати характерний хрускіт. Якщо ж стебло занадто м’яке, гнеться без опору або, навпаки, вже пересохло — такий продукт краще не купувати.

