Політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов про нові удари України по Росії:

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Нинішній етап війни можна охарактеризувати словами Дональда Трампа за лаштунками зустрічі з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО: "Максимальна інтенсифікація ударів по Російській Федерації з метою змусити росіян сісти за стіл переговорів".

Саме після цього починається активна фаза операції Сил оборони України за підтримки наших стратегічних партнерів проти російської логістики.

Під ударами українських БПЛА опинилися основні перевалочні бази країни-окупанта для експорту сільгосппродукції, кам'яного вугілля, мінеральних добрив та продукції важкої металургії. Але основне — це продукція сільгоспвиробників, мінеральні добрива. Кремль фактично поставили перед фактом, що їх виштовхують зі світових ринків збуту. Насамперед продовольства і мінеральних добрив.

Показовим є той факт, що російські залізниці (РЖД) оголосили надзвичайні обмеження на відвантаження вантажів у напрямку припортових станцій "Азов" та "Таганрог" щонайменше до 4 серпня 2026 року.

Міністерство транспорту країни-окупанта повністю заборонило цивільним кораблям ставати на якір поблизу порту Азов. Внаслідок критичної ситуації уряд РФ навіть запропонував цивільним судновласникам за власний кошт встановлювати на суховантажі кулемети та мобільні ракетні комплекси для захисту від українських дронів.

Через високі ризики знищення кораблів російська влада тимчасово припинила прийом заявок на прохід суден через Керченську протоку, що повністю заблокувало Дон-Азовський маршрут. Варто зазначити, що цим шляхом країна-окупант вивозила близько 27–30% свого збіжжя (понад 14 млн тонн за сезон). Через блокаду липневий експорт російського зерна впав до найнижчого рівня з 2017 року.

А в поєднанні з ударами по НПЗ — це колосальний тиск на її економіку.

Щодо серії ударів по складах Wildberries, то Україна насамперед блокує логістику матеріально-технічного забезпечення російської армії.

Справа утім, що логістичні комплекси Wildberries інтегровані у структуру російської армії. Платформа Wildberries активно використовувалася для масових закупівель російською армією амуніції, бронежилетів, квадрокоптерів, тепловізорів та підсанкційних електронних компонентів для збирання зброї.

Перед початком масованих атак на маркетплейсі діяв величезний спеціалізований розділ "Все для СВО", який компанія поспіхом видалила після перших атак українських БПЛА.

Це досить серйозно вдарило по російській окупаційній армії. Окупанти визнають той факт, що знищення цих складів, а було уражено до 15 % складських приміщень, суттєво позначилося на можливості застосування FPV-дронів і дронів на оптоволокні.

Але головне – на цих маркетплейсах зареєстровані 1 млн росіян. Річний оборот мережі перевищує 4,1 трлн рублів, що становить понад 2% ВВП РФ. Разом з більш дрібними конкурентами Wildberries та Ozon продають товари та послуги на суму, еквівалентну 8,5% російського ВВП, а також забезпечують 4 млн робочих місць.

Хронологія ураження логістичних комплексів Wildberries у липні 2026 року

Оскільки в Росії відсутнє воєнне страхування майна, фінансові втрати дрібних російських підприємців (сейлерів) від знищення товарів уже перевищили 1–1,3 млрд доларів. Загальні збитки логістичної мережі оцінюють у понад 2 млрд доларів. Лише за один тиждень наприкінці липня сукупна виручка російського e-commerce сегмента впала на 10,6%. Через ураження ключових хабів терміни доставки в регіонах зросли у кілька разів.

Одразу після перших ударів Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" та "Мегамаркет" екстрено змінили свої оферти для продавців. Вони внесли "удари БПЛА, падіння ракет та воєнні дії" до списку форс-мажорів. Відтепер маркетплейси не компенсують збитки продавцям за згорілий товар.

А це вже створення елемента соціальної напруги в Росії. Економісти вже заявляють про потенційне збільшення кількісті банкрутств серед російських малих та середніх бізнесів та скорочення податкових надходжень на фінансування активної фази війни в Україні.

Українська розвідка повідомила, що Кремль усе активніше використовує приховану емісію грошей для фінансування війни проти України. Через неможливість залучити достатньо коштів на ринку, російська влада змушує державні банки скуповувати облігації федеральної позики, а необхідну ліквідність для цього забезпечує Центральний банк РФ.

За перше півріччя 2026 року дефіцит бюджету РФ сягнув майже 77 млрд дол., а головним фактором залишаються військові витрати. Додаткові видатки на війну можуть перевищити план ще на 51,3–64,1 млрд дол., частину яких Кремль хоче покрити новими запозиченнями. Водночас Центральний банк РФ прогнозує, що річний дефіцит може зрости до 105,1 млрд дол.

Нагадаю, розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомив, що успішні повітряні атаки України на Росію, новими цілями яких стали, зокрема, склади Wildberries, завдають відчутної шкоди російській економіці.