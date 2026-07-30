"Небезпечна подорож": блогер Лумер записала інтерв’ю з Білецьким у Харкові

Сторони обговорили перебіг війни, армію та значення підтримки України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Блогер та інфлюєнсер Лора Лумер, яку вважають однією із союзниць президента США Дональда Трампа, побувала у Харкові. Разом із командиром 3-го армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким вона записала інтерв’ю.

Про це Лумер написала на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Твіттер). За її словами, Білецький розповів їй про докладну історію батальйону "Азов" та Третього армійського корпусу.

"Для мене було дуже небезпечно подорожувати до цього міста на сході України серед безперервних повітряних нальотів, але я все ж таки поїхала туди, щоб поговорити із засновником "Азова" і запитати його про те, що хоче знати кожен платник податків в Америці", — зазначила блогер.

Лора Лумер

Крім того, Білецький провів Лумер екскурсію містом і вони поговорили про майбутнє сучасної війни та про те, як боротьба України стосується США та довгострокової національної безпеки Америки.

Вона також повідомила, що повна версія інтерв’ю вийде вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю про Федорова, Сирського та мобілізацію.