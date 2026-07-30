"Spierdalaj na Ukraine": падіння російської ракети в Польщі вже викликало меми

Інцидент спричинив хвилю іронічних публікацій в інтернеті

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Вночі 30 липня під час масованої атаки по Україні російська крилата ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни, яка є членом НАТО. Інформація викликала активні обговорення у мережі та запустила хвилю мемів.

Як каже виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, йдеться про ракету Х-101. Зазначимо, що їх запуском по Україні займаються російські льотчики повітряно-космічних сил Росії.

"Вночі російська крилата ракета Х-101 під час масштабної атаки РФ на Україну перетнула повітряний простір Польщі, порушивши повітряний простір НАТО", — заявив Сибіга.

Ракета Х-101. Інфографіка: "Телеграф"

❗️Так виглядає місце падіння об'єкта в Люблінському воєводстві. За даними МЗС України, це російська крилата ракета Х-101, яка під час нічної атаки РФ порушила повітряний простір Польщі. Дональд Туск уже вирушив на місце разом із координаційною групою. pic.twitter.com/YbIvDqU3Qy — Slawa (@Slawa_tv) July 30, 2026

Користувачі мережі не оминули подію і традиційно відреагували хвилею мемів. У публікаціях іронізують над черговим порушенням повітряного простору країни-члена НАТО.

Серед популярних жартів — реакція поляків на ситуацію та спроби наголосити, що йдеться саме про російську ракету, а не про українське озброєння.

Мем із соцмереж

Мем із соцмереж

Мем із соцмереж

Мем із соцмереж

Деякі користувачі обіграли ситуацію за допомогою популярних вірусних роликів у мережі, додаючи до них актуальні підписи про ракетну загрозу.

Мем із соцмереж

Водночас важливо відзначити, що за іронією стоїть величезна проблема — російські повітряні атаки продовжують загрожувати не лише Україні, а й сусіднім державам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про подібну ситуацію у 2024 році. Тоді Польща також збила російську ракету, а українці відреагували на ситуацію мемами.