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"Spierdalaj na Ukraine": падіння російської ракети в Польщі вже викликало меми

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Кумедний погляд на серйозну ситуацію Новина оновлена 30 липня 2026, 12:14
Кумедний погляд на серйозну ситуацію. Фото Колаж "Телеграфу"

Інцидент спричинив хвилю іронічних публікацій в інтернеті

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Вночі 30 липня під час масованої атаки по Україні російська крилата ракета перетнула повітряний простір Польщі, країни, яка є членом НАТО. Інформація викликала активні обговорення у мережі та запустила хвилю мемів.

Як каже виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, йдеться про ракету Х-101. Зазначимо, що їх запуском по Україні займаються російські льотчики повітряно-космічних сил Росії.

"Вночі російська крилата ракета Х-101 під час масштабної атаки РФ на Україну перетнула повітряний простір Польщі, порушивши повітряний простір НАТО", — заявив Сибіга.

Ракета Х-101
Ракета Х-101. Інфографіка: "Телеграф"

Користувачі мережі не оминули подію і традиційно відреагували хвилею мемів. У публікаціях іронізують над черговим порушенням повітряного простору країни-члена НАТО.

Серед популярних жартів — реакція поляків на ситуацію та спроби наголосити, що йдеться саме про російську ракету, а не про українське озброєння.

Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж
Мем із соцмереж

Деякі користувачі обіграли ситуацію за допомогою популярних вірусних роликів у мережі, додаючи до них актуальні підписи про ракетну загрозу.

Мем із соцмереж
Мем із соцмереж

Водночас важливо відзначити, що за іронією стоїть величезна проблема — російські повітряні атаки продовжують загрожувати не лише Україні, а й сусіднім державам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про подібну ситуацію у 2024 році. Тоді Польща також збила російську ракету, а українці відреагували на ситуацію мемами.

Теги:
#Польща #Ракета #Жарти #Меми #Ракетна атака