Ломаченко брутально нокаутував Камбососа та завоював чемпіонський пояс (відео)

Українець знову став чемпіоном світу

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбулося велике шоу професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у легкій вазі Василь Ломаченко (18–3, 12 КО) – Джордж Камбосос-молодший (21–3, 10 KO). На кону поєдинку стояли титули IBF та IBO.

Поєдинок тривав 11 раундів та завершився достроковою перемогою Ломаченка. Про це повідомляє "Телеграф".

Українець володів відчутною перевагою по ходу всього поєдинку. З перших секунд бою Василь увімкнув "режим матриці" та домінував на рингу, громлячи опонента. В 11-му раунді Василь ударом по корпусу "поклав" суперника на канвас, після чого брутально добив. Рефері зупинив "дуель", зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Таким чином, Василь здобув 18-ту перемогу у профі та став чемпіоном IBF та IBO у легкій вазі. Українець присвятив перемогу своєму батькові Анатолію.

Нагадаємо, Ломаченко та Камбосос перед очною дуеллю провели чемпіонські поєдинки проти Девіна Хейні. Василь програв через скандальне рішення суддів, а ось австралієць без шансів поступився Девінові відразу у двох поєдинках.