Рус

Ломаченко — Беринчик: Красюк висловився про потенційний поєдинок

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Денис Беринчик та Василь Ломаченко
Денис Беринчик та Василь Ломаченко. Фото fbu.in.ua

Відомий промоутер вважає малоймовірним поєдинок двох українських боксерів

Відомий промоутер Олександр Красюк, який раніше припустив, що бою Усик — Ф’юрі може не бути, оцінив ймовірність об’єднавчого поєдинку між українськими боксерами Денисом Беринчиком та Василем Ломаченком. У травні обидва боксери проведуть титульні бої і можуть стати чемпіонами світу.

Красюк не вважає, що бій між українськими боксерами викликає великий інтерес у світі. Промоутер припустив інший варіант розвитку подій у коментарі Youtube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

"Я думаю, що більш реальним буде об’єднавчий поєдинок між Беринчиком і Шакуром Стівенсоном, ніж із Ломаченком. Не думаю, що світова спільнота дуже зацікавлена в поєдинку двох українців за кілька титулів. Хоча для нас це була б історична подія", — вважає Красюк.

Щодо Ломаченка, то тут Красюк зазначив: "Я не можу коментувати, тому що я не знаю його реальних мотивів і реальних планів. Багато всього ще має статися, але одне можу сказати точно, що вболіватиму за наших".

І, дай Боже, чим більше чемпіонів буде в Україні, тим частіше звучатиме наш гімн, підніматиметься наш прапор, і тим більше згадок у світових медіа буде про нашу державу. Вперед до перемоги!" — додав промоутер.

Бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа за титул IBF відбудеться 12 травня, а Денис Беринчик 18 травня побореться за пояс WBO з Емануелем Наваррете.

Теги:
#Бокс #Денис Берінчик #Василь Ломаченко