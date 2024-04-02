Ломаченко — Беринчик: Красюк висловився про потенційний поєдинок

Відомий промоутер вважає малоймовірним поєдинок двох українських боксерів

Відомий промоутер Олександр Красюк, який раніше припустив, що бою Усик — Ф’юрі може не бути, оцінив ймовірність об’єднавчого поєдинку між українськими боксерами Денисом Беринчиком та Василем Ломаченком. У травні обидва боксери проведуть титульні бої і можуть стати чемпіонами світу.

Красюк не вважає, що бій між українськими боксерами викликає великий інтерес у світі. Промоутер припустив інший варіант розвитку подій у коментарі Youtube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

"Я думаю, що більш реальним буде об’єднавчий поєдинок між Беринчиком і Шакуром Стівенсоном, ніж із Ломаченком. Не думаю, що світова спільнота дуже зацікавлена в поєдинку двох українців за кілька титулів. Хоча для нас це була б історична подія", — вважає Красюк.

Щодо Ломаченка, то тут Красюк зазначив: "Я не можу коментувати, тому що я не знаю його реальних мотивів і реальних планів. Багато всього ще має статися, але одне можу сказати точно, що вболіватиму за наших".

І, дай Боже, чим більше чемпіонів буде в Україні, тим частіше звучатиме наш гімн, підніматиметься наш прапор, і тим більше згадок у світових медіа буде про нашу державу. Вперед до перемоги!" — додав промоутер.

Бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа за титул IBF відбудеться 12 травня, а Денис Беринчик 18 травня побореться за пояс WBO з Емануелем Наваррете.