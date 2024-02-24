Не тільки висловити солідарність: до Києва прибули три західних лідери
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Має відбутися відеоконференція за участі країн G7
В Україну 24 лютого з візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також ще троє лідерів країн заходу. Задля висловлення солідарності Україні у другу річницю вторгнення Росії.
Про це повідомляє Reuters. За словами видання, закордоні лідери прибули вночі з Польщі.
"Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — пише фон дер Ляєн щодо свого візиту в Київ.
Зокрема до Києва прибули:
- Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії;
- Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;
- Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.
Також повідомляється, що у суботу, 24 лютого, Мелоні має провести відеоконференцію з Києва. У ній візьмуть участь лідери країн "Великої сімки" основних демократій. Також президента України Володимира Зеленського запросили приєднатися до обговорення.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 лютого, під час візиту прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена Україна підписала "гарантії безпеки". У цей день також прибув лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер до України.
Раніше "Телеграф" писав про топ заяв Зеленського в інтерв’ю Fox News.