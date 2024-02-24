Не тільки висловити солідарність: до Києва прибули три західних лідери

Має відбутися відеоконференція за участі країн G7

В Україну 24 лютого з візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також ще троє лідерів країн заходу. Задля висловлення солідарності Україні у другу річницю вторгнення Росії.

Про це повідомляє Reuters. За словами видання, закордоні лідери прибули вночі з Польщі.

"Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", — пише фон дер Ляєн щодо свого візиту в Київ.

Зокрема до Києва прибули:

Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії;

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

Також повідомляється, що у суботу, 24 лютого, Мелоні має провести відеоконференцію з Києва. У ній візьмуть участь лідери країн "Великої сімки" основних демократій. Також президента України Володимира Зеленського запросили приєднатися до обговорення.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 лютого, під час візиту прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена Україна підписала "гарантії безпеки". У цей день також прибув лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер до України.

Раніше "Телеграф" писав про топ заяв Зеленського в інтерв’ю Fox News.