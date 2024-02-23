Більше 30 грн за кілограм: що зараз відбувається з цінами на цукор та сіль

Цінники в магазинах на цукор суттєво не відрізняються, а от на сіль…

Ціни на білий цукор в Україні, як і на каву, можуть порадувати людей, адже станом на пʼятницю, 23 лютого, залишаються нижчими, ніж у минулому місяці. А от сіль виросла у вартості на декілька гривень.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. Водночас деякі мережі супермаркетів пропонують дещо поміркованіші ціни на сіль, а от на цукор цінники мають малу різницю.

Цукор подешевшав на кілька копійок. Наразі його ціна за кілограм становить 29,92 грн. При цьому мережі супермаркетів встановлюють на цукор практично однакову ціну, яка коливається від 29,90 грн/кг до 29,99 грн/кг. У той час як у січні середня ціна на цукор сягала позначки 30,01 грн/кг.

Морська сіль зросла у ціні, порівняно з середньої ціною січня — 32,86 грн за кілограм. Наразі середня вартість солі з 32,86 грн/кг до 33.80 грн/кг. Найнижчі цінники на цей продукт у супермаркетах мережі "Варус" — там вона коштуватиме 29,90 грн/кг. А от в магазинах мережі "МегаМаркет" на покупців чекає цінник з позначкою 37,60 грн/кг.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом січня-лютого відбулось зниження вартості на популярні крупи. Експерти кажуть, що найвигідніше булгур певної марки можна придбати у супермаркетах мережі "Сільпо", а от найдорожчий товар стоїть у Novus. Середня ціна цього продукту складає 36 гривень.