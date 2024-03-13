У YASNO оголосили про нові тарифи на електроенергію: коли чекати подорожчання

Зміни набудуть чинності вже з 1 квітня

Компанія-постачальник YASNO оголосила про запровадження нових тарифів на електроенергію. Зміна розцінок торкнеться лише частини споживачів.

Про це йдеться на офіційному сайті організації. Так, для деяких українців квітень розпочнеться зі зміни тарифів на електроенергію.

Йдеться про всіх непобутових споживачів, які користуються послугами компанії.

Зміни набудуть чинності вже з 1 квітня. Заходи пов'язані з переглядом тарифікації проводяться відповідно до розпорядження регулятора.

Простим українцям можна не хвилюватися. Тариф 2,64 гривні за кВт/год залишатиметься незмінним щонайменше до кінця опалювального сезону. Надалі експерти прогнозують подорожчання послуги до 4-4,5 гривні за кВт/год. Втім, у Міненерго заявляють, що поки що такі розмови не ведуться.

Нагадаємо, наразі в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Водночас він не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.