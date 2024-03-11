Весняне подорожчання несе зміни: на які комунальні послуги тарифи змінились найбільше

Найбільше платять українці за електроенергію

У 2024 році тарифи на комунальні послуги зазначили чималих змін. Частина з них набрати чинності вже з весни.

Загалом ціни за користування комунальними послугами у період з 2023 року по 2024 рік зросли на 12,7%. Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше здорожчала електроенергія — тариф виріс на 69,7%. Водночас середня ціна за водопостачання знизилась на 0,8%, але служба статистики ще не врахувувала очікуване збільшення ціни у великих містах України.

Тариф на електроенергію дорожчав поступово з червня 2023 року, тоді він зріс до 2,64 грн. за 1 кВт*год. І при цьому незалежно від обсягу споживання. Ба більше:

за споживання до 150 кВт*год на місяць тариф був 1,44 грн;

при більшому використанні струму – 1,68 грн/кВт*год.

Окрім електропостачання, здорожчали наступні комунальні послуги. :

прибирання сміття – на 4,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;

утримання та ремонт житла – 3%.

Незмінними залишались ціни на опалення, газопостачання та гарячу воду, адже здорожчання не планувалась на нинішній опалювальний сезон. Здешевшало у середніх показниках ціни водопостачання у середньому на 0,8%, а також каналізація – на 0,5%.

Раніше "Телеграф" писав, що уже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.