"Болюче рішення": аналітикиня пояснила, чому в Україні зростають тарифи на комуналку

Тарифи потрібно підвищувати поступово

Попри те, що підняття тарифів на комунальні послуги, є досить болючим для Уряду та населення, альтернатив немає. Коштів потребують більшість секторів, але підняття цін має бути поступовим

Таку думку висловила генеральний директор аналітичного центру DiXi Grouр Олена Павленко. Про це пише Знай.UA.

"Енергетичному сектору потрібні кошти. Ці кошти є або у бізнесу, або у населення. Якщо змушувати бізнес платити більше, то це все одно повернеться вищими цінами на товари для населення. Підіймати тарифи — політично дуже болюче рішення, але поки навряд чи є інша альтернатива", — зауважила Павленко.

На її думку, тарифи не повинні підвищуватися різко. Іншими словами, уряд повинен оголосити чіткий план. Наприклад, що тарифи будуть підвищуватися протягом наступних двох-трьох років, з певною періодичністю і з конкретними темпами зростання. Таким чином, кожен зможе порахувати, скільки додаткових витрат понесе домогосподарство.

"Якщо ми не даємо споживачам вибір у вигляді ринкових цін, і доводимо їм до відома регульований тариф, то ми маємо дати споживачам інший вибір – як зробити так, щоб скоротити споживання і не платити більше в умовах вищих тарифів. Це означає – масові, дуже доступні, прості програми з енергоефективності, і дуже активна програма підвищення обізнаності населення", — додала Павленко.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні може зрости вартість комунальних послуг, зокрема тариф на електроенергію. Наразі в березні в Україні діє тариф, що встановили в червні 2023 року — 2,64 грн за кіловат-годину.