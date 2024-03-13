В YASNO объявили о новых тарифах на электроэнергию: когда ждать подорожания

Изменения вступят в силу уже с 1 апреля

Компания-поставщик YASNO объявила о введении новых тарифов на электроэнергию. Изменение расценок коснется только части потребителей.

Об этом идет речь на официальном сайте организации. Да, для некоторых украинцев апрель начнется с изменения тарифов на электроэнергию.

Речь идет обо всех небытовых потребителях, пользующихся услугами компании.

Изменения вступят в силу с 1 апреля. Мероприятия, связанные с пересмотром тарификации, проводятся в соответствии с распоряжением регулятора.

Простым украинцам можно не беспокоиться. Тариф 2,64 гривны за кВт/ч будет неизменным по меньшей мере до конца отопительного сезона. В дальнейшем эксперты прогнозируют удорожание услуги до 4-4,5 гривны за кВт/ч. Впрочем, в Минэнерго заявляют, что пока такие разговоры не ведутся.

Напомним, в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.