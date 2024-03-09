Тариф на електроенергію знову зросте: очікують підвищення майже вдвічі

До травня ціна не зміниться, але в квітні можуть оголосити нові розцінки

В Україні готується до зростання вартості комунальних послуг, зокрема тарифу на електроенергію. Наразі в березні в Україні діє тариф, що встановили в червні 2023 року — 2,64 грн за кіловат-годину.

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначав, що такий же тариф діятиме і в квітні, тобто до кінця опалювального сезону. Тариф не мінятимуть до 1 травня. Саме в квітні будуть вирішувати, чи будуть підвищувати та на скільки вартість електроенергії. До якої суми за кіловат-годину може зрости вартість електроенергії міністр не прогнозує.

Водночас експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі "Київ 24" зазначив, що вартість електроенергії, на його думку, може зрости до 3,5-4 грн за кіловат-годину. Він вважає, що підвищувати тарифи в умовах війни та економічної кризи — це неправильне рішення.

До цього "Телеграф" спілкувався з членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергієм Нагорняком. На його думку тарифи можуть зрости вдвічі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очікується суттєве здорожчання водопостачання. Воно може пройти у два етапи.