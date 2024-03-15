Будет подорожать семь разных товаров: как блокада польской границы повлияет на цены в Украине

Эксперт дал прогноз

Блокада польской границы продолжается, и есть вероятность, что некоторые импортные товары подорожают. В этот список точно не попадут выращиваемые и создаваемые в Украине продукты.

Как рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в эфире "Первый Запад", несмотря на военные действия, экономическая ситуация в стране не столь критична. Поэтому большинство необходимых товаров будет в достаточном количестве.

Эксперт, пообщавшись с предпринимателями, пришел к выводу, что нет пессимистических прогнозов на ближайшие 2-3 месяца. Кроме того, дефицит определенных товаров не ожидается.

Однако он отмечает, что цены могут незначительно вырасти на тепличные овощи, ведь они ввозятся из Европы через Румынию.

"Тем более, что на границе частично пропускают машины, которые везут скоропортящиеся товары. Если их будут завозить другой дорогой, то это получится немного дороже", — подчеркнул Непран.

Что касается импортных товаров, то можно ожидать их удорожания на 5-8%. Это будет касаться:

элитных вин;

коньяков;

сыров;

бакалеи;

оливкового масла;

рыбы;

морепродуктов.

А вот большинство овощей выращивается в Украине. Они не подвергаются повышению стоимости. Поэтому повышение цен зарубежных товаров не будет очень ощутимым для населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько весной стоят 4 вида зелени.