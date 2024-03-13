Хвороба з'їсть банани швидше, аніж люди: що буде з цінами на цей фрукт надалі

Вирощування цього продукту залежить від погоди

Протягом найближчих років ціни на банани будуть відносно високі через зміну клімату. Тепла погода сприятиме поширенню інфекцій, які знищують плантації.

Як повідомили у BBC, крім поліпшення погоди, на вартість бананів також вплинули ціна добрив, енергії, логістики та виплати зарплати робітникам на плантаціях. Найбільшим експортером бананів наразі є Еквадор.

Паскаль Лю, старший економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, заявив, що зміна клімату становить велику загрозу для постачання бананів. Ця процедура прискорить поширення хвороб, що вражають банани. Всесвітній банановий форум збереться в Римі в найближчі кілька днів, щоб обговорити цю проблему.

"Я вважаю, що зміна клімату справді є величезною загрозою для бананового сектору", — сказав Лю.

Окрім несприятливих погодних умов, що впливають на виробництво, банани також чутливі до підвищення температури, як каже експерт. Є ймовірність, що підвищення температури є найбільшим фактором для поширення хвороб.

"Найбільше занепокоєння викликає Fusarium Wilt TR4, грибкова інфекція, яка перемістилася з Австралії та Азії до Африки, а тепер і до Південної Америки", — пояснюють експерти.

Після зараження плантації всі бананові дерева гинуть, і експерти кажуть, що від неї надзвичайно важко позбутись. Грибкова інфекція викликає мутації й загрожує найулюбленішому у світі сорту бананів Кавендіш.

Лю також додає, що таке захворювання може поширюватись під час затоплення і сильного вітру.

Однак є також і інші фактори, які вплинуть на ціни — підвищення вартості добрив, енергії, логістики та виплати заробітної плати працівникам.

"Дійсно, буде підвищення цін. Якщо не буде значного збільшення пропозиції, я прогнозую, що ціни на банани залишаться відносно високими в найближчі роки", — додав експерт.

На форумі також обговорять питання щодо органічного вирощування бананів. Якщо виробники будуть витрачати більше грошей на те, щоб підтвердити, що їх фрукти е екологічні чистими, то ціна на цей товар також зросте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як тепла погода впливає на вартість популярного овочу.