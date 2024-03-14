Найбільше дорожчає цибуля: скільки навесні коштують різні види зелені

Сезон вирощування зелені вже розпочався

Цінники на деякі популярні продукти у березні постійно коливаються. Так ситуація відбувається і з зеленою цибулею, кропом, петрушкою та салатом.

Згідно з даними Мінфін, наразі найдорожчою зеленню є кріп, а найдешевшою — петрушка. Різниця між їх вартістю складає понад 80 гривень.

Ціни на цибулю зелену

Цибуля зелена в середньому наразі продається за 35,93 гривні за 100 грамів, а порей за 1 кг — 111, 33 гривні. У першому випадку цінник збільшився на 4,86 гривні, а у другому — зменшився на 5,9 гривні.

Вартість кропу в українських магазинах

У середньому цей продукт зараз продають по 38,60 за 100 грамів та 114,30 за 250 грамів. Раніше його вартість складала 39,45 гривні та 116,73 гривні відповідно. Тому протягом лютого-березня кріп подешевшав на 0,85 гривні та 2,43 гривні.

Цінники на петрушку в супермаркетах

Петрушка коштуватиме українцям дорожче, ніж минулого місяця. Середня вартість товару за 70 грамів піднялася на 0,44 гривні — до 33,95 гривні та за 100 грамів виросла на 0,29 гривні — 34,75 гривні.

Вартість салату протягом лютого-березня

Салат Пучок-Свіжачок у березні можна купити в середньому за 57,16 гривні за 170 грамів.

У лютому середня вартість становила 62,59 гривні, тобто цей продукт здешевшав на 5,43 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому банани дуже здорожчають й будуть триматись у високій ціні протягом найближчих років.