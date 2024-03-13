Свинина до травневих та Великодня – експерт висловив побоювання

До травня тенденція може змінитися

Свинина стала одним із продуктів, які дешевшає у 2024-му році, і його ціна продовжує падати. Так, домашнє сало впало у ціні на 18 гривень, а м’ясо в середньому на 13 гривень.

Як пояснюють в Асоціації "Свиноводи України", ця тенденція продовжуватиметься й надалі, але ситуація може й змінитись напередодні сезону барбекю та Великодня. Так, хоча ціна свинини падає, знижується і її кількість, наприклад, за січень-лютий було імпортовано лише 600 тонн, що у 4,5 рази менше, ніж за січень-лютий 2023 року.

Втім, як зазначає керівник аналітичного відділу Асоціації "Свиноводи України" Олександра Бондарська, закупівельні ціни на живу свинину українського виробництва потроху зростають, хоча й набагато дешевше, ніж у лютому 2023 року. При цьому вартість у супермаркетах для покупців продовжує знижуватись – у лютому вона коштувала в середньому 191 гривню за кг, що на 5,6 грн менше ніж у січні.

Зміна ситуації може статися одночасно з початком сезону барбекю та святкуванням Великодня після Великого посту, які у 2024-му році збігатимуться за часом та розпочнуться у травні. На думку експертів Асоціації "Свиноводи України", це призведе до зростання споживання свинини після слабких зимових продажів.

Тим часом експерти прогнозують у березні зниження цін на свинину та основні види м’яса.