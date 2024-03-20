Тарифи на воду зросли, але всюди по-різному: українцям пояснили причини

А зараз виходить, що треба підіймати на 50%, 60%

Українців з 1 квітня вже чекає зміна тарифів на водопостачання. Проте у різних містах ціну було підвищено на різну суму.

Чому виникає така різниця, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив у прямому ефірі "Новини.LIVE". Він також зауважив, що водоканали дійсно потребують модернізації та ремонту, але у різній мірі.

"У першу чергу це залежить від того, яку політику займав власник водоканалу всі ці останні кроки. А, нагадаю, власниками водоканалів у 99% є органи місцевого самоврядування. Якщо вони останні 10,15, 20 років вкладали кошти у заміну обладнання, вкладали кошти в заміну мереж, то і підіймати тарифи їм потрібно менше", — зазначив Олег Попенко.

За словами голови спілки споживачів комунальних послуг, гроші отримані від споживачів не завжди направлялись туди, де дійсно були необхідні. Обладнання одного водоканалу могло зноситись менше, ніж в іншого. Тому відповідно і потреба зараз є у різній сумі коштів.

"Кошти споживачів розкрадались, а зараз виходить, що треба підіймати (тарифи — ред.) на 50%, 60%", — вважає Олег Попенко.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні наступного місяця будуть переглянуті тарифи на електрику. Проте, актуально це буде лише для малих непобутових споживачів.