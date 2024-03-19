В Україні переглянуть тарифи на електрику: кого це торкнеться і скільки доведеться платити

Що зміниться з 1 квітня

В Україні наступного місяця будуть переглянуті тарифи на електрику. Проте, актуально це буде лише для малих непобутових споживачів.

Як інформує YASNO, тарифи для населення залишаться на попередньому рівні і становитиме 2,64 гривні за кВт·год. Щодо розцінок для бізнесу, то нові розцінки стануть актуальними з 1 квітня 2024 року.

Для споживачів, які приєднані до мережі "ДТЕК Київські електромережі":

486,987 копійки за кВт·год. без ПДВ або 584,384 з ПДВ за перший клас напруги;

544,349 копійки за кВт·год. без ПДВ або 653,219 з ПДВ за другий клас напруги.

Для споживачів, приєднаних до мережі "Укрзалізниці":

506,411 копійки за кВт·год. без ПДВ або 607,693 з ПДВ за перший клас напруги;

640,571 копійки за кВт·год. без ПДВ або 768,685 з ПДВ за другий клас напруги.

Для споживачів, які приєднані до мережі "ДТЕК Київські регіональні електромережі":

507,817 копійки за кВт·год. без ПДВ або 609,380 з ПДВ за перший клас напруги;

627,699 копійки за кВт·год. без ПДВ або 753,239 з ПДВ за другий клас напруги.

Зазначається, що тарифи для непобутових споживачів переглядаються щомісяця згідно з постановою НКРЕКУ і включає ціну купівлі електроенергії на ринку, тарифи на послуги оператора системи розподілу, оператора системи передачі та постачальника універсальної послуги.

Як повідомлялося раніше, в Україні очікується підвищення тарифів на воду у середньому на 12%. І, на відміну від ситуації з електрикою, платити більше доведеться населенню.