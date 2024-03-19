В Україні переглянуть тарифи на електрику: кого це торкнеться і скільки доведеться платити
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Що зміниться з 1 квітня
В Україні наступного місяця будуть переглянуті тарифи на електрику. Проте, актуально це буде лише для малих непобутових споживачів.
Як інформує YASNO, тарифи для населення залишаться на попередньому рівні і становитиме 2,64 гривні за кВт·год. Щодо розцінок для бізнесу, то нові розцінки стануть актуальними з 1 квітня 2024 року.
Для споживачів, які приєднані до мережі "ДТЕК Київські електромережі":
- 486,987 копійки за кВт·год. без ПДВ або 584,384 з ПДВ за перший клас напруги;
- 544,349 копійки за кВт·год. без ПДВ або 653,219 з ПДВ за другий клас напруги.
Для споживачів, приєднаних до мережі "Укрзалізниці":
- 506,411 копійки за кВт·год. без ПДВ або 607,693 з ПДВ за перший клас напруги;
- 640,571 копійки за кВт·год. без ПДВ або 768,685 з ПДВ за другий клас напруги.
Для споживачів, які приєднані до мережі "ДТЕК Київські регіональні електромережі":
- 507,817 копійки за кВт·год. без ПДВ або 609,380 з ПДВ за перший клас напруги;
- 627,699 копійки за кВт·год. без ПДВ або 753,239 з ПДВ за другий клас напруги.
Зазначається, що тарифи для непобутових споживачів переглядаються щомісяця згідно з постановою НКРЕКУ і включає ціну купівлі електроенергії на ринку, тарифи на послуги оператора системи розподілу, оператора системи передачі та постачальника універсальної послуги.
Як повідомлялося раніше, в Україні очікується підвищення тарифів на воду у середньому на 12%. І, на відміну від ситуації з електрикою, платити більше доведеться населенню.