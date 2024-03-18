З 1 квітня почнемо платити більше: на українців чекає підвищення тарифів на воду
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Підвищення вартості води торкнеться 15 міст
В Україні очікується підвищення тарифів на воду у середньому на 12%. При цьому чекати на нього варто вже з 1 квітня.
Як йдеться у матеріалі ua-energy, через поганий стан водопостачальної інфраструктури у низці міст НКРЕКП вирішила підняти суми у платіжках і тим самим отримати необхідні для обслуговування гроші.
При цьому збільшення вартості води встановлюватиметься для кожного населеного пункту в індивідуальному порядку. Якщо для одних підвищення вартості буде на 40 копійок, то для інших воно становитиме майже 7 гривень.
"Підвищення цін планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич", — йдеться у матеріалі.
Експерти нагадують, що востаннє тарифи встановлювалися ще 2021 року, а тому зараз вони не є актуальними. Після цього органами центральної влади, урядом та Асоціацією міст України було укладено меморандум, яким було встановлено, що держава компенсуватиме різницю у тарифах, щоб вони не росли для людей.
Втім, з боку держави жодного платежу не було, а тому водопостачальні підприємства влізли у борги. Зараз загальна заборгованість становить понад 2 млрд грн по воді та 36 млрд по теплу.
Як повідомлялося раніше, з 1 квітня також буде переглянуто тарифи на електрику. Однак платити більше доведеться лише непобутовим споживачам.