Чи платитимемо більше? Названо тарифи на газ в Україні з 1 квітня

Що буде з тарифами на газ у середині весни по областях України

Стали відомі тарифи на постачання та розподіл газу в Україні, які будуть в Україні з квітня. До закінчення опалювального сезону ціни обіцяють не змінювати.

В Україні діє мораторій щодо підвищення вартості блакитного палива. Так, щонайменше до 30 квітня тарифи на газ для населення залишаться незмінними.

Більшість споживачів в Україні купує газ у "Нафтогазу", який є найбільшим постачальником. Компанія пропонує тариф 7,96 грн/кубометр. Після початку повномасштабної війни ця сума не змінювалася, навіть попри те, що ринкова вартість послуги набагато вища.

З 1 квітня, як і раніше, ціна кубометра змінюватиметься в межах 7,7 та 9,99 грн. Зараз мінімальний тариф пропонує постачальник "Еру людям", а максимальний — "Світлогаз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний директор аналітичного центру DiXi Grouр Олена Павленко пояснила, чому в Україні зростають тарифи на комуналку. За її словами, енергетичному сектору потрібні кошти. Брати їх можна або у населення, або у бізнесу. Однак з останнім виникають труднощі.