Неминуче зростання тарифів: скільки киянам доведеться платити за воду

Підприємствам не вистачає коштів, щоб повноцінно працювати

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкт постанови, яким пропонується оновити тарифи на водопостачання та водовідведення. Підвищення цін на комунальну послугу стосується і Києва.

Зростання тарифів пояснюється багаторічним недофінансуванням водоканалів, яке посилилося через війну. Про це повідомили на порталі Today.ua, пославшись на дані НКРЕКП.

Перегляд цін на водовідведення та водопостачання планувався ще 2023 року, але довелося відкласти. Проте, у 2024 році проблеми водоканалів не зникли.

Нестача коштів, обумовлена недостатнім фінансуванням для очищення води, зростанням цін на електроенергію, боргами споживачів та виплатою зарплат, змушує ініціювати двоетапне подорожчання води. 1 квітня ціни зростуть на 12%, а 1 липня – ще на 14%.

З квітня киянам доведеться заплатити по 40,77 грн/кубометр, а з липня – 46,80 грн/кубометр. Це на 16 грн дорожче, ніж зараз.

Раніше "Телеграф" писав, чи відбудеться підвищення тарифів на електроенергію. Відповідну ініціативу розглядали ще восени минулого року, а тепер рішення хочуть ухвалити на політичному рівні.