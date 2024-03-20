Тарифы на воду выросли, но везде по-разному: украинцам объяснили причины

А теперь выходит, что нужно поднимать на 50%, 60%.

Украинцев с 1 апреля уже ожидает смена тарифов на водоснабжение. Однако в разных городах цена была повышена на разную сумму.

Почему возникает такая разница, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил в прямом эфире "Новости.LIVE". Он также отметил, что водоканалы действительно нуждаются в модернизации и ремонте, но в разной степени.

"В первую очередь, это зависит от того, какую политику занимал владелец водоканала все эти последние шаги. А, напомню, владельцами водоканалов в 99% являются органы местного самоуправления. Если они последние 10,15, 20 лет вкладывали средства в замену оборудования, вкладывали средства в замену сетей, то и поднимать тарифы им нужно меньше», – отметил Олег Попенко.

По словам председателя союза потребителей коммунальных услуг, деньги, полученные от потребителей, не всегда направлялись туда, где действительно были необходимы. Оборудование одного водоканала могло сноситься меньше, чем у другого. Поэтому соответственно и потребность сейчас в разной сумме средств.

"Средства потребителей разворовывались, а сейчас получается, что нужно поднимать (тарифы — ред.) на 50%, 60%", — считает Олег Попенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в следующем месяце будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако актуально это будет только для малых небытовых потребителей.