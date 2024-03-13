"Податок на боягузтво": Стефанчук різко висловився про бронювання за гроші

В Україні потрібно знаходити ті заходи та засоби, які можуть сприяти підвищенню рівня економіки

Ймовірно, що в Україні може відбутися зміна системи бронювання громадян від мобілізації. Тоді бронювання залежатиме від рівня доходу військовозобов’язаного. Проте в історії немає таких країн, у яких це справді спрацювали б на користь.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю Суспільному. Сам він, до речі, ставиться до такої ідеї скептично.

"Свого часу, якщо не помиляюся, у 12 чи 13 столітті в Англії, існував такий "податок на боягузтво". Коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. І цей податок потім існував у дуже багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало", – наголосив Стефанчук.

Він також наголосив, що економічний аспект цього питання – "не остання річ". Стефанчук додав, що потрібно шукати заходів, які сприятимуть підвищенню рівня економіки.

"На одного воїна, який захищає Україну, має бути вісім осіб, які забезпечують економічний зміст цього воїна. Економіка – це теж не остання річ. Потрібно знаходити ті заходи та засоби, які можуть сприяти підвищенню рівня економіки", – підсумував речник.

Напередодні депутат ЄС олексій Гончаренко сказав, що уряд планує пов’язати можливість отримання бронювання від мобілізації з рівнем заробітної плати. Таким чином, бронювання зможуть отримати ті, хто має зарплату від 35 тисяч гривень і хто платить ПДФО не менше 6,3 тисяч гривень та ЄСВ обсягом не менше 7,7 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що законопроект про економічне бронювання хочуть зареєструвати в Раді до кінця березня 2024 року. Це дасть можливість підприємцям вносити до бюджету певні суми, щоб отримати відстрочку від мобілізації.