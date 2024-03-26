Долар зростатиме чи падатиме? Українцям розповіли, чого чекати від валюти найближчим часом (відео)

Україна отримала велику кількість фінансової допомоги від союзників за останні тижні

Українці, які купили долар по 39 гривень, точно не плакатимуть, особливо, якщо продадуть його не одразу, а за рік. Наразі коливання на валютному ринку України заспокоюються. Щоб погасити підвищений попит, минулого тижня Нацбанк продав 680 млн доларів, що вдвічі більше, ніж у тижні до цього.

Журналісти "Телеграфа" Денис Безлюдько та Олександр Крамаренко в проєкті "ПроГроші" розповіли, чого чекати найближчим часом від курсу долара та євро. За їхніми словами, Україна почала отримувати фінансову допомогу від партнерів за 2 місяці "валютної дієти".

Стабільність валютного ринку залежить від багатьох чинників, зокрема й фінансової допомоги партнерів. Минулого тижня Україна отримала: 4,5 млрд євро від Євросоюзу, 1,5 млрд доларів від Канади та трохи більше 1 млрд доларів від Японії з МВФ. Наступного місяця ЄС виділить ще 1,5 млрд євро.

"Я сподіваюся, що після католицького Великодня з канікул вийдуть конгресмени США і нарешті розв’яжеться гордіїв вузол щодо програм допомоги та Україна отримає ці гроші", - каже Крамаренко.

Денис Безлюдько вважає, що цих коштів Україні вистачить до липня 2024 року. З огляду на це курс долара коливатиметься від 38,5 до 39 гривень. Посилювати гривню НБУ навряд чи захоче, оскільки це погіршуватиме ситуацію з держбюджетом.

"Ми отримуємо ззовні валюту, і вона потрібна для підтримки бюджету. Якщо долар продається по 39 гривень, то для Мінфіну це краще, ніж по 38 гривень", — сказав Олександр Крамаренко.

Станом на 26 березня курс долара у банках коливається в межах 39-39,5 гривень, а на готівковому ринку – в межах 39,2-39,3 гривні. Щодо євро, то в банках його вартість у межах 42,4-43 гривні, а на готівковому ринку в межах 42,8-43 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи долар буде по 40 гривень в Україні. Фінансовий експерт проаналізував ситуацію на валютному ринку та дав прогноз на кінець березня.