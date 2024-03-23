Курс долара в Україні продовжуватиме коливатися: яких позначок чекати до кінця березня

Українцям розповіли, які валютні зміни можливі до кінця березня

В Україні коливання курсу валют до кінця березня залежатимуть від низки чинників. Сюди входить позиція США щодо фінансової допомоги Україні та блокада на кордоні з Польщею.

Проте знецінювання державної валюти чекати не варто, каже керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль. За його словами, Нацбанк зможе задовольнити попит українців на іноземну валюту.

Згідно з прогнозами експерта, курс валют на міжбанку продовжуватиме триматися в межах 38–39 гривень за долар з невеликими коливаннями. Водночас керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що НБУ поступово рухає курс гривні до рівня, який закладався як середньорічний — 39 гривень за долар.

Згідно з його прогнозом, в найближчий тиждень-два курсів долара в Україні досягне 38,3–38,5 гривень з подальшим зростанням до 39 гривень за долар.

Курс валют на 23 березня 2024 року

У банках долар можна купити за 38,8 гривень, а продати — за 39,2 гривень, євро коштує 42,2-42,9 гривень відповідно. Щодо готівкового курсу, то долар коливається в межах 39,1-39,3 гривні, а євро — в межах від 42,4 до 42,9 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи досягне курс 40 гривень за долар. За словами експерта, валютний ринок реагує на будь-які зміни.