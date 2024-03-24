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Долара по 40 не буде? Банкір розповів, яким буде курс валют на наступному тижні

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Долар США Новина оновлена 24 березня 2024, 11:19
Долар США. Фото Freepik

Українцям розповіли, які валютні зміни можливі до кінця березня

Упродовж наступного тижня, 25-31 березня, валютний ринок України перебуватиме в стані очікуваної мінливості. Всі попередні тренди будуть зберігатися.

Про це повідомив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише РБК-Україна. За його словами, курсові коливання будуть незначними та не різкими.

"Загалом можна сказати, що після того, як питання отримання макрофінансової допомоги у 2024 році стало більш-менш вирішеним (йдеться про обсяги та системність макрофіну), ринок відреагував зняттям певної напруги, що позитивно позначилося на співвідношенні попиту та пропозиції", — зазначив банкір.

Лєсовий підкреслив, що з тижня у тиждень в медіа рясніють заголовки про стрімке здорожчання чи здешевлення валюти. Проте, якщо уважно проаналізувати всі поточні валютні коливання, можна дійти висновку, що на ринку діє певна логіка змін: середні тижневі курсові зміни перебувають в діапазоні 1,5-2% від стартового курсу на ранок понеділка (це в середньому 0,6 грн за тиждень). А максимальні зміни у потенційному випадку 5-денного поспіль зростання чи аналогічного зниження курсів (від ранку понеділка то вечора п’ятниці) не перевищать 2,6% від початкового курсу (із розрахунку поточних курсових змін на рівні до 0,2 грн).

"При цьому для ринку цілком припустимими можна вважати тижневі зміни в межах 5%. Тобто на ринку діє певна матриця змін, яка не порушує його стрункість та системність", — сказав він.

Лєсовий переконаний, що НБУ продовжить стратегію "керованої гнучкості", регулюючи, коли це буде потрібно, рівень попиту через обсяг валютних інтервенцій. Відповідно реагуватиме і готівковий ринок, формуючи власні курси з огляду на показники безготівкового ринку з додаванням комісій фінустанов.

Він підкреслив, що за всіма ознаками, протягом останнього тижня березня будь-які ажіотажні сплески попиту на готівковому ринку є малоймовірними.

Банкір зазначив, що характеристики валютного ринку протягом 25-31 березня будуть такими:

  • коридори допустимих (очікуваних) валютних змін: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро (міжбанк), 38,5-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок);
  • щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн на міжбанку, 0,3 грн у банках і до 0,5 грн в обмінниках;

"Отже, ринок валют хоч і буде досить мінливим (курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться), однак такі зміни будуть маловідчутними в глобальному вимірі. Ринок "живий" і відтак йому будуть притаманні зміни, які не становитимуть загрози ані для покупців, ані для продавців", — підсумував Лєсовий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи досягне курс 40 гривень за долар. За словами експерта, валютний ринок реагує на будь-які зміни.

Теги:
#Курс гривні #Валютний ринок #Курс долара