Долар знову підіймається: курс валют на 26 березня у Києві
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Польський злотий тримає стабільну ціну не перший тиждень
Цього місяця курс долара на готівковому ринку коливається у коридорі 38,4—39,4 грн, щоденні зміни становлять до 0,4 грн. За минулу добу ціна долара зросла на 30 копійок. Євро також поліз уверх.
"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.
На 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,22 грн
Євро (EUR): 42,48 грн
Злотий (PLN): 9,86 грн
Канадський долар (CAD): 28,86 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,70 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,33 грн
Євро (EUR): 42,88 грн
Злотий (PLN): 9,77 грн
Канадський долар (CAD): 28,97 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,71 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся майже на 15 копійок.
Купівля: 39,27 грн
Продаж: 39,39 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара протягом тижня. Зростання цін на валюту продовжиться і національна гривня буде знецінюватись.