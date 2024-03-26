Долар знову підіймається: курс валют на 26 березня у Києві

Польський злотий тримає стабільну ціну не перший тиждень

Цього місяця курс долара на готівковому ринку коливається у коридорі 38,4—39,4 грн, щоденні зміни становлять до 0,4 грн. За минулу добу ціна долара зросла на 30 копійок. Євро також поліз уверх.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 26 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,22 грн

Євро (EUR): 42,48 грн

Злотий (PLN): 9,86 грн

Канадський долар (CAD): 28,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,70 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,33 грн

Євро (EUR): 42,88 грн

Злотий (PLN): 9,77 грн

Канадський долар (CAD): 28,97 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,71 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся майже на 15 копійок.

Купівля: 39,27 грн

Продаж: 39,39 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара протягом тижня. Зростання цін на валюту продовжиться і національна гривня буде знецінюватись.