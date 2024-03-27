Если пожилой человек умер: как родственникам получить невыплаченную пенсию

Поможет пенсионный фонд

Начисление невыплаченной пенсии предусмотрено для украинцев, в семье которых скончался пожилой родственник. Для этого лицу следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Заявителю необходимо предоставить документальное подтверждение совместного проживания с пенсионером на день его смерти. Если у пожилого человека были иждивенцы, то эту информацию также нужно указать, как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужно подать вместе с заявлением

свидетельство о смерти пенсионера;

удостоверение личности заявителя;

документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;

реквизиты банковского счёта получателя.

Обратиться в ПФУ для получения пенсии можно онлайн и офлайн. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.

"Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификацию код", — объясняют представители ПФУ.

Как можно подать онлайн заявление на вебпортале

Пройдите авторизацию в вебпортале ПФУ.

Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".

Перейдите на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".

Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.

Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родственники умерших пенсионеров могут получить их выплаты по наследству.