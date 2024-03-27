Если пожилой человек умер: как родственникам получить невыплаченную пенсию
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Поможет пенсионный фонд
Начисление невыплаченной пенсии предусмотрено для украинцев, в семье которых скончался пожилой родственник. Для этого лицу следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.
Заявителю необходимо предоставить документальное подтверждение совместного проживания с пенсионером на день его смерти. Если у пожилого человека были иждивенцы, то эту информацию также нужно указать, как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.
Какие документы нужно подать вместе с заявлением
- свидетельство о смерти пенсионера;
- удостоверение личности заявителя;
- документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;
- реквизиты банковского счёта получателя.
Обратиться в ПФУ для получения пенсии можно онлайн и офлайн. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.
"Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификацию код", — объясняют представители ПФУ.
Как можно подать онлайн заявление на вебпортале
- Пройдите авторизацию в вебпортале ПФУ.
- Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Перейдите на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
- Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родственники умерших пенсионеров могут получить их выплаты по наследству.