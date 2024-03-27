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Если пожилой человек умер: как родственникам получить невыплаченную пенсию

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна Новость обновлена 27 марта 2024, 14:55
Гривна. Фото Економічна правда

Поможет пенсионный фонд

Начисление невыплаченной пенсии предусмотрено для украинцев, в семье которых скончался пожилой родственник. Для этого лицу следует обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Заявителю необходимо предоставить документальное подтверждение совместного проживания с пенсионером на день его смерти. Если у пожилого человека были иждивенцы, то эту информацию также нужно указать, как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Какие документы нужно подать вместе с заявлением

  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • удостоверение личности заявителя;
  • документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;
  • реквизиты банковского счёта получателя.

Обратиться в ПФУ для получения пенсии можно онлайн и офлайн. Днем обращения в Пенсионный фонд считается время принятия документов в ПФУ. Если речь идет о подаче онлайн – дата регистрации заявления.

"Недополученная пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления средств на текущий банковский счет человека. Если у получателя текущий банковский счет отсутствует, то выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка": в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификацию код", — объясняют представители ПФУ.

Как можно подать онлайн заявление на вебпортале

  • Пройдите авторизацию в вебпортале ПФУ.
  • Перейдите в раздел "О пенсионном обеспечении".
  • Перейдите на вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
  • Заполните бланк и добавьте скан-копии указанных документов.
  • Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родственники умерших пенсионеров могут получить их выплаты по наследству.

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#ПФУ #Пенсии #Пенсия