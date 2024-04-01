На рынке увеличилось предложение: как это повлияет на цену одного овоща борщевого набора

Фермеры говорят, что это явление временное

Стоимость популярных борщевых продуктов снизилась. Такая ценовая тенденция не обошла и свеклу, которая на прошлой неделе подешевела на 10%.

Как сообщили эксперты проекта EastFruit, удешевление произошло из-за активной продажи запасов свеклы из хозяйств населения. Теперь его цена колеблется в диапазоне 10-15 гривен, в зависимости от качества и объема партии.

По словам участников рынка, основной причиной понижения цен является сезонное увеличение предложения на рынке. Кроме того, на стоимость также повлиял низкий спрос на товары со стороны розничных сетей и оптовых компаний.

Стоит отметить, что сейчас столовая свёкла стоит в среднем в 2 раза выше, чем в конце марта 2023 года. Однако некоторые фермеры уверены, что удешевление этого овоща явление временное, ведь на рынке прослеживается дефицит качественной продукции из-за сокращения запасов столовой свеклы у населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярные тепличные овощи должны подешеветь перед Пасхой. Эксперт объяснил, почему так должно произойти.