Не будуть за ціною золота: чому тепличні овочі різко здешевшають напередодні Великодня

Виробники планують повернутись до довоєнний рівень вирощування овочів

З кінця квітня в Україні мають дешевшати овочі, які будуть вирощуватись в теплицях. Це відбудеться через те, що на ринку збільшиться кількість виробників.

Як повідомив у своїй колонці на AgroTimes Євген Чернишенко, власник комбінату "Тепличний", президент асоціації "Теплиці України", з кінця квітня і до початку червня 2024 року комбінат "Тепличний" у селі Калинівка на Київщині хоче відвантажити 3 тис. тонн овочів, що відповідає рівню 2021 року. Виробництво має вийти до довоєнний рівень.

"З кінця квітня ціни почнуть різко знижуватись, тому що на ринок вийдуть великі гравці, такі як "Тепличний", "Уманський". Це триватиме до початку червня. Ми плануємо відвантажити за цей період близько 3 тис тонн, 50-70 тонн на день. Такі ж обсяги ми давали у 2021 році. Тобто ми зайдемо у довоєнні технологічні рамки – і з висіву, і з отримання врожаю. Якщо все буде добре і не буде жодних перешкод щодо технологій, енергоспоживання, цін на енергоносії, то комбінати мають закінчити рік із прибутком, на відміну від минулого року", – зазначив він.

Чернишенко зауважив, що перші огірки, які були від українських тепличних комбінатів вийшли на ринок наприкінці лютого-у середині березня. І хоча вартість для жителів була високою, але для вирощених огірків – нормальною.

"Тому, в принципі, тепличникам вже можна будувати плани на майбутнє", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому один з головних овочів борщового набору дешевшає.