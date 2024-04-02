Нацбанк переходитиме до більш гнучкого курсу: чи очікується різке здорожчання долара

Середньорічний курс в бюджеті закладено на рівні 40 гривень

На валютному ринку Україні продовжуються курсові коливання. За словами експерта, така тенденція буде і надалі, але різкого здорожчання долара не варто очікувати.

Як спрогнозував Олег Устенко в ефірі телемарафону, середньорічний курс долара в державному бюджеті було встановлено на рівні 40 гривень. Є велика ймовірність того, що показники залишатимуться в межах, які наразі прослідковуються на ринку.

За словами Устенко, Нацбанк буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення.

"У них є всі важелі для того, щоб згладжувати будь-які такі значні курсові коливання. А плюс-мінус 2-3% до курсу, який ми бачили тиждень, 2 тижні тому — це більш-менш прийнятно", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 2 квітня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 2 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,90 грн (купівля) та 39,45 (продаж). Готівковий курс — 39,38 (купівля) та 39,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,07 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні напередодні Великодня.