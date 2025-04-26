Борги за комунальні послуги можна не платити в цьому випадку

Якщо виконувати кілька простих дій — борги можна анулювати, а нові не накопичуватимуться

Заборгованість за комунальні послуги тягне за собою нарахування пені, подальші відключення, блокування рахунків тощо. Однак в прифронтових громадах такого не відбудеться — під час війни їм не нараховують штрафні санкції та не відключають постачання комунальних послуг. Та є ще одна категорія українців, які можуть не сплачувати борги за певної умови.

За нарахуваннями можуть не платити ті українці, які не проживають в нерухомості та можуть це підтвердити. Ця умова не стосується теплопостачання та квартплати, однак за газ, електроенергію, вивіз сміття, водопостачання та водовідведення суми в платіжках можуть перерахувати. Тоді борг за цей період зникне.

Якщо у вас встановлені лічильники

Якщо у людини в квартирі є лічильники, щоб не було зайвих нарахувань, вона має у визначені терміни передавати дійсні показання приладів. Якщо людина в квартирі чи будинку не проживає — вона має передавати щомісяця ті ж самі показання. В інакшому випадку — нарахування може продовжуватися.

Якщо лічильників немає

В разі, якщо послуга не обліковується приладом, а нараховується за кількістю зареєстрованих осіб, то потрібно повідомити надавачу послуг про непроживання. Це потрібно зробити, додавши документи на підтвердження — довідку ВПО, документ про реєстрацію біженця тощо. Зазвичай нарахування перераховують, при непроживанні понад 30 днів. Заява передається періодично із новим комплектом документів. Наприклад, КВПВ з вивозу сміття в Харкові вимагає таку заяву щопівроку, однак якщо протермінувати — все одно перерахують.

Раніше "Телеграф" розповідав, де можна перевірити онлайн, чи не почалося виконавче провадження через борги за комунальні послуги та скільки наразі нарахували. Зробити це можна також на квитанціях та телефоном у постачальника.