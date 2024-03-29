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Курс напередодні Великодня: що буде з доларом в кінці березня та протягом квітня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Економічна правда

На показники впливає макрофіндопомога

На валютному ринку України продовжуються курсові коливання, однак експерт каже, що такі зміни є запланованими. На Великдень показники американської валюти перебуватимуть в межах 39-40 гривень.

Здорожчання і здешевшання готівкового долара перебуває в межах створеної системи валютних коливань. Про це повідомив Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу.

"До того ж макрофін, його обсяг, до міри "вивільнив" регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку", — додав експерт.

А от на міжбанку наразі триває затишшя, каже Лєсовий, адже ріст курсу не спричинив збільшення попиту серед населення.

Як прогнозує експерт, напередодні Великодня (кінець березня-протягом квітня 2024 року), курс долара на міжбанку та готівковому ринку перебуватиме в межах 39-40 гривень.

Курс долара в Україні станом на 29 березня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 29 березня, середній курс долара в українських банках становить 39,0 грн (купівля) та 39,50 (продаж). Готівковий курс — 39,35 (купівля) та 39,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,22 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому навесні в Україні долар може подешевшати.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара