Не завалюйте кладовище пластиком: 4 варіанти, як краще вшанувати пам'ять померлих

Поважаючи пам’ять померлих, важливо не забувати й про відповідальність перед планетою

Вшанування пам'яті на гробки — важлива традиція. Однак замість того, щоб завалювати кладовище пластиковими квітами, які роками засмічують природу, краще обрати екологічні альтернативи.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає цікаві способи вшанувати пам’ять померлих.

1. Живі квіти або висадка рослин

Свіжі квіти чи багаторічники — красивий і природний варіант. Вони розкладаються без шкоди для довкілля та можуть стати символом пам'яті. Наприклад, незабудки, які означають вірність і пам'ять.

2. Посадка дерева або куща

Дерево чи кущ на честь близької людини — це живий пам'ятник, що прикрашає кладовище й підтримує екологію. Зелені насадження дарують спокій та символізують безперервність життя.

3. Благодійність замість пластика

Замість купівлі пластикових прикрас можна зробити пожертву на благодійність — допомогти притулку, дитячому будинку чи екологічній ініціативі. Це шлях вшанувати пам'ять через добрі справи.

4. Створення цифрового меморіалу

Онлайн-сторінка з фото, спогадами й розповідями про померлого дозволяє зберегти пам'ять без шкоди для природи. Це сучасний і зворушливий спосіб вшанування.

Поважаючи пам’ять померлих, важливо не забувати й про відповідальність перед живими та планетою. Вибираючи екологічні способи вшанування, ми даруємо пам’яті тривалість, а природі — шанс на відновлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для багатьох українців актуальною в поминальні дні стає проблема бур’янів на могилах рідних. Особливо це стосується тих, хто не має змоги часто навідуватись і доглядати за місцем поховання. Як висадити живі квіти та які рослини допоможуть стримувати ріст бур’янів — читайте в матеріалі.