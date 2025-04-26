Пальне дешевшає? Що відбувається з ринком після нових заяв Трампа

Прогнозовані трансформації паливного ринку почались

Ціни на пальне в Україні знизились на тлі гучних заяв президента США Дональда Трампа, у яких він наполягає на підписані угоди про корисні копалини та укладенні миру. Усі види палива на АЗС здешевшали, деякі більше ніж на 1 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну. Зазначається, що тенденцію зниження цін прогнозували ще в березні.

Скільки коштує пальне зараз

Станом на 25 квітня 2025 року Мінфін подає нові ціни на пальне, і всі вони нижчі за попередні. Найбільший відсоток здешевшання становить 1,3%.

Ціни на пальне:

бензин А-95 преміум — 58,55 грн (-0,09 грн або 0,154%);

бензин А-95 — 54,40 грн (-0,43 грн або -0,784%);

бензин А-92 — 51,93 грн (-0,69 грн або 1,311%);

дизельне паливо — 53,19 грн (-0.38 грн або 0.709%);

газ автомобільний — 36,12 грн (-0.17 грн або 0.481%).

Така тенденція зниження цілком прогнозована експертами, адже глобальний ринок нафти значно здешевшав. За словами координатора експертних груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана, вартість пального в Україні може знизитись на 2-3 грн. Тобто ця низхідна тенденція лише початок.

Як заяви Трампа вплинули на ціни на пальне

Прямий вплив останніх заяв про російський Крим, наполяганні на підписанні мирної угоди та про корисні копалини наразі важко прослідкувати. Але, враховуючи те, що саме за кілька місяців від початку президентства Трампа вартість нафти на ринку почала знижатись, слова нового лідера Штатів мають неабиякий влив на ринок в довгостроковій перспективі.

Також не слід забувати про введені мита Трампом, які завдали значного удару по міжнародних ринках. Особливо це відчули фондові та криптовалютні біржі, а також російська нафта.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому 2025 рік буде вирішальним для паливного ринку.