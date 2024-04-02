Нацбанк будет переходить к более гибкому курсу: ожидается ли резкое удорожание доллара

Среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40 гривен

На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания. По словам эксперта, такая тенденция будет и дальше, но резкого подорожания доллара не стоит ожидать.

Как спрогнозировал Олег Устенко в эфире телемарафона, среднегодовой курс доллара в государственном бюджете был установлен на уровне 40 гривен. Есть большая вероятность того, что показатели будут оставаться в пределах, которые сейчас прослеживаются на рынке.

По словам Устенко, Нацбанк будет постепенно переходить к более гибкому курсообразованию.

"У них есть все рычаги для того, чтобы сглаживать любые столь значительные курсовые колебания. А плюс-минус 2-3% к курсу, который мы видели неделю, 2 недели назад — это более или менее приемлемо", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 апреля

По данным портала "Минфин", во вторник, 2 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,90 грн (покупка) и 39,45 (продажа). Наличный курс — 39,38 (покупка) и 39,50 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,07 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в преддверии Пасхи.