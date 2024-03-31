Будуть "гойдалки": банкір дав прогноз курсу долара на початок квітня

Квітневі валютні зміни будуть цілком адекватними, без зайвих сенсацій та сюрпризів

Курс долара в Україні на початку квітня буде доволі мінливим. Зміни, як і раніше, будуть майже щодня, проте вони не загрожуватимуть спільній ситуації на ринку.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів банкір Тарас Лєсовий. На його думку, у квітні, зокрема першого тижня, ситуація на валютному ринку головним чином залежатиме від тактики регулятора, а також від об’єктивного рівня попиту на валюту.

"Як і кілька місяців поспіль дія режиму керованої гнучкості з м’яким втручанням регулятора на ринок через валютні інтервенції визначатиме курсову кон’юнктуру: курсові показники будуть досить мінливими, при цьому вони то зростатимуть, то знижуватимуться", — сказав він.

Банкір каже, що такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.

"Крім цього, готівковий ринок реагуватиме миттєво на будь-які зміни на міжбанку: адже курсоутворення на готівковому ринку у своїх базових проявах ґрунтуватиметься на показниках міжбанку", – наголошує Лєсовий.

Щодо основних показників валютного ринку, то вони будуть такими:

Коридори валютних коливань очікуються на рівні 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро на міжбанку та 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро на готівковому ринку.

Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.

Підсумовуючи Лєсовий зауважує, що квітневі валютні зміни будуть цілком адекватними, без зайвих сенсацій та сюрпризів.

Нагадаємо, як раніше ми писали, за прогнозами S&P Global Ratings, у 2024 році курс долара в Україні може досягти 41 гривні. До 2025 року він може зрости до 43,8 гривні.