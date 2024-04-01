Попит і пропозиція стабілізуються: що буде з курсом долара на цьому тижні

Експерт дав прогноз

Показники долара на валютному ринку протягом цього тижня перебуватимуть в межах 39-40 гривень. Експерт прогнозує, що коридор коливань на міжбанку очікується широким, але за межі курс не вийде.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для ТСН, наразі на ринку прослідковується зменшення різниці між безготівковим та готівковим доларом. Це є ознакою наближення рівноваги між попитом та пропозицією.

"Готівковий курс утримається близьким до 40 грн/долар у продажу", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 1 квітня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 1 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,95 грн (купівля) та 39,45 (продаж). Готівковий курс — 39,30 (купівля) та 39,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,22 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні напередодні Великодня.