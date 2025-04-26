Зеленський зустрівся з Трампом в Римі: розмова вийшла короткою, але це ще не все

Трамп та Зеленський домовилися провести подальші переговори після богослужіння, — Sky News

Відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані. Обидва президенти прибули туди на похорон Папи Франциска у суботу, 26 квітня.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова. Трамп та Зеленський мали коротку розмову перед початком церемонії.

Оновлено. Президент Дональд Трамп провів "дуже продуктивну розмову" з Зеленським перед похороном у Ватикані, заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, пише Reuters. За його словами, президенти "зустрічалися сьогодні (26 квітня, — ред.) приватно та мали дуже продуктивну розмову". Представник Білого дому додав, що більше деталей про зустріч буде пізніше.

Похорон Папи Франциска може стати майданчиком для неформальної дипломатії

Sky News із посиланням на власні джерела у Ватикані пише, що Трамп та Зеленський домовилися провести подальші переговори після богослужіння. Коли президент України з'явився на площі Святого Петра, деякі присутні там почали аплодувати.

Колишній посол Великої Британії в Росії Тоні Брентон заявив, що прощання з Папою дає шанс на "наймасштабнішу зустріч" між Трампом та Зеленським. Він додав, що це може стати "важливим кроком" у початку мирного процесу між Росією та Україною.

Як писали напередодні західні ЗМІ, участь провідних лідерів світу у прощанні з Франциском створює потенціал для коротких зустрічей і обговорення геополітичних питань. Зокрема, про війну в Україні, яку адміністрація Трампа прагне завершити шляхом переговорів.

Трамп налаштований укласти угоду — що відомо

Напередодні Трамп прилетів до Риму та заявив, що планується зустріч з представниками України та Росії щодо припинення війни. За його словами, значна кількість "ключових пунктів" так званої "мирної угоди" вже нібито погоджена. За його словами, Київ та Москва нібито "дуже близькі до домовленості" щодо миру; тепер потрібна зустріч "на найвищому рівні", щоб нарешті у війні можна було "поставити крапку", написав він у власній соцмережі Truth Social.

Як повідомляв "Телеграф", також президент США обурився, що Україна досі не підписала фінальну версію важливої угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами. За його словами, підписання документа затримується щонайменше на три тижні, і він сподівається, що це буде зроблено "негайно".