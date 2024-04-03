Пенсія у зв'язку із втратою годувальника: які документи потрібно зібрати особі

Оформлення відбувається через Пенсійний фонд

Особи, які втратили годувальника, мають право на пенсію. Для цього треба зібрати певний пакет документів.

У зв'язку зі смертю годувальника виплати здійснюються для осіб, якщо на день смерті годувальник мав від 1 до 15 років необхідного страхового стажу залежно від віку. Про це мовиться на сайті "Факти ICTV".

Для оформлення нарахування особі треба звернутись до управління Пенсійного фонду України й надати документи:

заяву на призначення пенсії;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року – для підтвердження зарплати відділом персоніфікованого обліку;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника або інші документи, що підтверджують родинні зв’язки (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органів РАГСу про смерть годувальника або рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні;

довідка з місця навчання, що підтверджує, що одержувач пенсії, який не досяг віку 23 роки, навчається на денній формі навчання (для дітей);

документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.

Варто зауважити, якщо годувальником був військовий, то також буде потрібен офіційний папірець від військової частини, комісаріату чи іншої військової установи з зазначеною датою та причиною смерті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком.