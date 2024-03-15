Є дві умови для виходу на пенсію за віком: які документи потрібно зібрати для її оформлення

За призначенням виплати можна звернутись у будь-який час

В Україні літні особи мають право на пенсію за віком. Для її оформлення треба зібрати необхідні документи.

Для подання заяви та офіційних документів необхідно звернутись до ПФУ. Це мовиться в законодавстві "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

За яких умов українці можуть вийти на пенсію за віком

У 2024 році жінки та чоловіки можуть оформити виплату за двох умов:

досягли 60-річного віку;

мають страховий стаж не менш ніж 30 років.

Варто зауважити, якщо не вистачає років стражу, то можна продовжити працювати або докупити його.

У 2024 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років – лише після досягнення 65-річного віку.

Які документи треба подати до ПФУ

Особі, яка вже відповідає двом умовам, треба написати заяву про призначення пенсії та зібрати наступні документи:

паспорт громадянина України (або ID-картку);

довідку про місце реєстрації або проживання людини (довідку про реєстрацію місця проживання, довідку переселенця);

ідентифікаційний номер;

трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

інші документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (за наявності);

документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (якщо є);

два кольорових фото розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення;

реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

Пенсії за віком виплачуються з наступного дня після виходу на пенсію, якщо звернення за ними відбулося протягом трьох місяців після настання пенсійного віку. Якщо звернення за пенсією відбулося пізніше цього терміну, то вона виплачується з дня звернення за пенсією.

Варто зауважити, що пенсію можна отримувати поштою. Для цього достатньо вказати відділення Укрпошти або на банківський рахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом 10 днів потрібно подати нові дані до пенсійної справи, аби не залишитись без виплат.