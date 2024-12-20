Трамп заявив, що США не залишать Україну — Financial Times

Політик має намір продовжувати підтримку України після інавгурації, заявили джерела ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп, який хоче підштовхнути Володимира Зеленського та Володимира Путіна до переговорів, заявив, що має намір далі надавати Україні підтримку.

Про це повідомляє Financial Times. За даними джерела, Трамп сигналізує країнам Європи про свої наміри надалі постачати Україні військову продукцію США після своєї інавгурації, яка відбудеться у січні 2025 року.

Трамп вважає, що постачання зброї в Україну навіть після припинення бойових дій відповідають ідеї забезпечення "миру через силу".

Водночас Трамп досі вважає, що Україна не повинна стати членом НАТО за жодних умов. Також він хоче, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону не 2%, а 5% ВВП (валовий внутрішній продукт — Ред.). Як зазначає видання, вимогу Трампа передали європейським чиновникам його соратники.

Зараз лише 23 із 32 країн альянсу витрачають на оборону 2% ВВП і більше, пише Financial Times. Один із співрозмовників видання вважає, що Трамп "погодиться на 3,5%". При цьому вищі витрати на оборону передбачають "вигідніші умови торгівлі з США", пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп побачив "прогрес" у справі України. Аналітик спробував пояснити настрої політика.