На гірськолижному курорті у Карпатах шукають працівників без досвіду з проживанням
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Зарплата може досягати 50 тисяч на місяць
У курортному селищі Славське у Львівській області, куди взимку з’їжджаються сноубордисти та шанувальники гірськолижного спорту, потрібні працівники з досвідом чи без нього.
Є умови проживання. Відповідна вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу.
Йдеться про роботу монолітником – людиною, яка виконує роботи, пов’язані із залізобетонними конструкціями, наприклад, армування, монтаж опалубки, бетонування.
Зазначається, що претенденти можуть не мати відповідного досвіду – достатньо бажання навчатися та заробляти. Зарплата рахується від виробітку. В оголошенні зазначено, що вона становить від 35 до 50 тисяч на місяць.
Також в описі вакансії йдеться, що є умови для проживання та доставка з роботи додому. Робочий графік – з 8 ранку до 5-ї вечора. В оголошенні не вказано кількість вихідних на тиждень.
Раніше ми повідомляли, що українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема, шукають касира, якому готові платити 28 тисяч — 30 тисяч гривень.
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