На гірськолижному курорті у Карпатах шукають працівників без досвіду з проживанням

Зарплата може досягати 50 тисяч на місяць

У курортному селищі Славське у Львівській області, куди взимку з’їжджаються сноубордисти та шанувальники гірськолижного спорту, потрібні працівники з досвідом чи без нього.

Є умови проживання. Відповідна вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу.

Йдеться про роботу монолітником – людиною, яка виконує роботи, пов’язані із залізобетонними конструкціями, наприклад, армування, монтаж опалубки, бетонування.

Зазначається, що претенденти можуть не мати відповідного досвіду – достатньо бажання навчатися та заробляти. Зарплата рахується від виробітку. В оголошенні зазначено, що вона становить від 35 до 50 тисяч на місяць.

Також в описі вакансії йдеться, що є умови для проживання та доставка з роботи додому. Робочий графік – з 8 ранку до 5-ї вечора. В оголошенні не вказано кількість вихідних на тиждень.

Раніше ми повідомляли, що українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема, шукають касира, якому готові платити 28 тисяч — 30 тисяч гривень.

Також ми писали, що шукають продавця до магазину продовольчих товарів у Буковелі, обіцяють зарплатню від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.