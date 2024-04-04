Виплати до Дня Незалежності України: хто отримає до 3100 гривень

Є шість різних сум

Кабміном затверджено грошову виплату українцям на День Незалежності. Розмір такого нарахування коливатиметься від 450 до 3100 гривень

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, на таку допомогу розраховують ті особи, на які поширюється дія законів "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Вона здійсниться лише один раз.

Які виплати отримають українці до Дня незалежності

До 24 серпня 2024 року колишнім неповнолітнім громадянам України, яким на момент ув’язнення в гетто, концтаборах чи інших концентраційних таборах у зв’язку з непрацездатністю, загальною хворобою чи з інших причин не виповнилося 14 років, а також громадяни, які отримали інвалідність у результаті трудового каліцтва, загального захворювання або з інших причин. На кошти можуть розраховувати й особи з інвалідністю внаслідок війни.

Розмір виплати до національного свята складає для:

осіб з інвалідністю І групи – 3100 грн;

осіб з інвалідністю ІІ групи – 2900 грн;

осіб з інвалідністю ІІІ групи – 2700 грн;

учасників бойових дій, колишніх ув'язнені гетто, концтаборів та інших місць примусового тримання, яким на момент позбавлення волі не було 18 років; для дітей які народилися в цих місцях, а також постраждалих учасників Революції гідності — 1000 гривень;

членів сімей загиблих чи померлих захисників України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни – за умови, що вони не реєстрували повторний шлюб — 650 гривень;

членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни — 650 гривень;

дружин або чоловіків померлих учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, учасників війни, які за життя були визнані особами з інвалідністю від трудового каліцтва, загального захворювання та з інших причин – за умови, що вони не реєстрували повторний шлюб — 650 гривень;

колишніх ув'язнених концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, учасників війни, а також осіб, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітей підпільників, партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі столиці України розраховують на певну виплату.