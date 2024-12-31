На продаж? У Черкасах жінка вкрала ялинки з могил захисників (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Від рук жінки постраждала не одна могила
У Черкасах жінка обікрала могили полеглих захисників України. Ймовірно, награбоване їй потрібно для продажу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Автори публікують відповідне відео з камер відеоспостереження на цвинтарі, на якому зафільмовано момент крадіжки.
"Здобиччю" жінки стали ялинки, встановлені на могилах. Люди за кадром зазначають, що, судячи з сумки у неї в руках, від її дій постраждала вже далеко не одна могила.
Автори Telegram-каналу припускають, що ялинки героїні відео, ймовірно, потрібні для подальшого перепродажу.
"Робить вона це, ймовірно, для подальшого продажу цих ялинок. На відео видно, як вона знімає іграшки і лишає їх на місці", — йдеться у пості.
Варто зазначити, що українців обурив такий вчинок співвітчизниці, і вони почали залишати гнівні коментарі під відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Майдані Незалежності у Києві невідомі повиривали прапорці на імпровізованій алеї пам’яті про загиблих воїнів. Крім цього зловмисники розкидали портрети полеглих захисників.