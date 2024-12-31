Смішні тости на Новий рік своїми словами: що побажати близьким та друзям у свято

Ближче до півночі всі збираються за столом, а де гуляння — там і тости!

До Нового 2025 року, який пройде під знаком Зеленої Дерев’яної Змії, залишилося зовсім небагато часу. Ця тварина символізує гнучкість та хитрість, і для того, щоб залучити удачу, потрібно знайти до неї правильний підхід. У новорічну ніч порадуйте своїх близьких та друзів не лише щирими побажаннями, а й оригінальними тостами, які створять особливу атмосферу свята.

Новий рік — одне з найулюбленіших свят, оповите атмосферою магії та веселощів. Цей день заведено зустрічати у колі сім’ї, друзів, колег, насолоджуючись приємним спілкуванням та святковим частуванням. А щоб зробити зустріч ще незабутнішою, можна підняти настрій оригінальними та яскравими привітаннями, які зарядять усіх позитивом на весь рік.

Смішні тости на Новий 2025 рік

Змія — тварина хитра, але ми маємо план: нехай цей рік буде сповнений сюрпризів і вдалих поворотів, але тільки без отруйних укусів! Нехай усі плани здійсняться, а проблеми повзуть не на нас, а повз! Піднімемо келихи за вдалий Новий рік!

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Навіть якщо сьогодні хтось впаде обличчям у салат, нічого страшного, адже з овочів виходять чудові маски, які омолоджують шкіру! І нехай в новому році всі, хто тут сьогодні зібрався, мають чудовий вигляд і завжди залишаються на позитиві у будь-яких ситуаціях!

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Вип’ємо за те, щоб грошей у наступному році було так багато, як голок на ялинці; щоб особисте життя сяяло, як вогники гірлянд; щоб доля була такою ж солодкою, як святковий торт!

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Нехай у 2025 році Змія принесе вам не лише мудрість, а й удачу! А якщо вона вирішить вас вкусити, нехай це буде лише для того, щоб прискорити ваші успіхи у бізнесі та особистому житті! За Новий рік – за те, щоб усі шляхи вели до перемог!

Найкращі тости на 2025 рік Змії

Бажаю мудрості, як у Змії, щоб ви завжди молодо виглядали й ніколи не старіли, а при потребі скидали стару шкіру. Не втрачайте радості та знаходьте можливість завжди посміятися над приємними моментами.

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Бажаю в рік Змії навчитися мудро виповзати з будь-яких ситуацій та вправно заповзати у нові можливості! Будь успішним та щасливим!

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Друзі, бажаю, щоб у новому році ви могли так же легко забути про проблеми, як забуваєте про дієти після свят! Нехай цей рік принесе тільки радість, удачу і смачну їжу без наслідків.

"Телеграф" писав раніше, як правильно загадати бажання у новорічну ніч. Потрібно знати кілька важливих правил!