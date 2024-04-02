Грошова допомога для жителів трьох громад: які є обставини для виплати

Це передбачено для тих, хто постраждав від війни

Громадська організація "Відповідальні громадяни" у партнерстві з World Vision анонсувала надання грошової допомоги постраждалому від війни населенню в Краматорській та Гродівській громадах Донецької області, а також Краснокутській громаді Харківської області.

Як повідомили представники організації на сторінці в Facebook, вона здійсниться тим, хто відповідає певним критеріям програми. Для отримання грошей особі треба заповнити спеціальні форми.

Кому здійсниться грошова допомога

На виплату мають право ті, хто не отримують/отримував протягом 3 останніх місяців грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири та більше критеріїв вразливості:

домогосподарства, чий дохід менше ніж 6318 грн на одну особу на місяць (соціальна допомога та пільги не враховуються);

домогосподарства з 3 і більше дітьми або дітьми до 2 років;

домогосподарства, в складі яких є ВПО;

домогосподарства, очолювані батьками-одинаками;

домогосподарства, в яких проживають вагітні жінки;

домогосподарства, які складаються з осіб похилого віку, в тому числі одиноких осіб похилого віку;

домогосподарства з людьми з інвалідністю І або II групи;

домогосподарства з людьми, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям;

домогосподарства, члени яких були поранені або загинули внаслідок обстрілів;

домогосподарства, чиє житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок конфлікту.

Додаткові критерії:

домогосподарства, які проживають у будинку/квартирі приймаючої сім’ї, орендованому будинку/квартирі, притулку;

домогосподарства, які проживають у безпосередній близькості до лінії фронту (не більше 30 кілометрів).

Як отримати грошову допомогу

Для отримання можливості отримати грошову допомогу від ГО "Відповідальні громадяни" потрібно заповнити спеціальні форми:

посилання для Краматорська та Краматорської громади;

посилання для Гродівки та Гродівської громади;

посилання для Краснокутська та Краснокутської громади.

Кожну заяву будуть перевіряти представники організацій, після чого відбудеться відбір. Якщо заяву буде схвалено, то з особами мають зв'язатись спеціалісти ГО, які запросять пройти реєстрацію. На ній також треба буде підтвердити вказані критерії вразливості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи мають право на оздоровчі виплати до 20 тисяч гривень.